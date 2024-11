Il Crotone ipoteca un altro giocatore importante della scorsa stagione. Si tratta di Marcello Trotta, felice di indossare ancora la maglia rossoblù.

Il Crotone mette un’ ipoteca su un’altra pedina che ha caratterizzato la scorsa stagione. Si tratta di Marcello Trotta, che dopo le parti burocratiche e la firma ha potuto raggiungere il gruppo in ritiro. Nella scorsa stagione, Trotta ha collezionato ben 29 presenze, 3 gol e 5 assist in maglia rossoblù. L’attaccante in prestito dal Sassuolo è pronto ad in iniziare insieme al gruppo una nuova avventura.