La squadra pitagorica dovrà fare a meno del suo capitano Claiton. Ma allo “Scida” la trappola per il “gallo” Belotti è pronta ugualmente

La settimana di sosta è servita a ricaricare le batterie dopo un tour de force che ha regalato al Crotone le prime gioie consecutive dell’anno. Davanti agli occhi un altro periodo intenso in cui la squadra di Davide Nicola proverà ad emulare quanto di buono fatto nell’ultimo mese. All’orizzonte tre top club: Torino, Sampdoria e Milan.

Avversarie “toste” per un gruppo, quello pitagorico, che proprio contro le grandi del campionato ha messo in mostra il più bel profilo. Vedi Napoli, Fiorentia ed Inter.

The mentalist. Solo con la squadra toscana sono arrivati i punti ed è su questo che Davide Nicola ha lavorato incessantemente sulla testa dei suoi in questi giorni di apparente relax. Serve concretezza al Crotone. Serve soprattutto in casa.

Il Toro con un Gallo in più. Lì dove domenica sbarcherà il Toro del “gallo” Belotti. L’uomo del momento. La squadra di Mihalovic và che è una bellezza. Ma in trasferta soffre più del dovuto. Ha perso a Milano per due volte e a Bergamo, ha raccolto solo un punto a Pescara ed Udine. Condizione che fa ben sperare ma non sottovalutare le inside di un match che resta comunque proibitivo.



Tegola Claiton. Nicola, tra l’altro dovrà fare a meno del capitano Claiton ai box per un trauma distorsivo collaterale al ginocchio destro. Difesa da ridisegnare al pari del centrocampo dove Critesig potrebbe lasciare il posto a Barberis. Crotone-Torino non sarà una sfida inedita. Le due squadre si sono affrontate sei volte in serie B. Il bilancio pende, leggermente, dalla parte dei rossoblù avanti di una lunghezza per successi.