I pitagorici si preparano alla trasferta del “Bentegodi”. Tra le due formazioni, in zona retrocessione, due i punti di distacco

Continua la settimana di preparazione che porta alla ripresa del campionato. In scena la seconda giornata del girone di ritorno. Ad attendere il Crotone, la trasferta al Bentegodi, contro il Verona, diretta concorrente per la corsa alla salvezza, in programma domenica prossima alle 15.

In classifica, i rossoblù vantano due punti di vantaggio sugli avversari, rispettivamente sono 15 e 13.

Ultimi risultati fuori casa del Crotone

Lontano dallo Scida, ormai, il Crotone, non vince dal 5 novembre. L’ultimo pareggio è datato l’1 ottobre. L’ultima sconfitta, prima della pausa, contro il Milan.

E’ evidente che la squadra di Zenga deve necessariamente invertire la marcia. Bisogna iniziare a raccogliere più punti possibile e chiudere in tempo la questione salvezza.

Uno sguardo alle altre avversarie

E sempre domenica, alle 15, il Crotone terrà l’occhio puntato sulla SPAL, impegnata in trasferta contro l’Udinese. Squadra, quest’ultima che pare aver trovato con Oddo, la giusta cura.

Dunque, la classifica è corta, il girone di ritorno appena iniziato. Ma guai ad abbassare la guardia. Nella zona bassa della graduatoria, sono ancora tante le squadre ad inseguire lo stesso obiettivo: la salvezza.