Doveva essere il grande giorno per Walter Zenga al debutto sulla panchina del Crotone. Al Mapei Stadium invece il Sassuolo trova la sua prima vittoria stagionale. Acerbi regala un gol ai rosoblù, Budimir sfiora il pari

Ti aspetta il Crotone, ecco il Sassuolo. Al "Mapei Stadium" i neroverdi trovano la prima vittoria stagionale rovinando così la festa a Walter Zenga, fresco di panchina. Festeggia invee Iachini, dopo la sconfitta contro la Fiorentina che aveva lasciato l’amaro in bocca. Primo tempo giocato a ritmi blandi. Le due formazioni si studiano senza mai impensierirsi troppo. La prima frazione si chiude così a reti inviolate.

Secondo tempo

La svolta arriva nei primissimi minuti della ripresa. A sbloccarla, al 49’ Goldaniga. Il Crotone prova a reagire ma il Sassuolo pare aver trovato la giusta marcia. Al 61’ arriva il raddoppio firmato da Politano: con una veronica supera l’avversario e con un destro a giro dal limite dell’area spiazza Cordaz. Qualche minuto dopo però il Crotone accorcia le distanze aiutato da Acerbi che nel tentativo di anticipare Budimir segna un autogol. Dunque il Crotone prova a riaprire i giochi, sperando almeno in un pari. L’occasione vera, forse l’unica, la spreca clamorosamente Budimir al 74’ che invece di calciare direttamente in porta perde tempo. Negli ultimi minuti la squadra di Zenga prova comunque a spingere assediando la metà campo avversaria, ma su un calcio d’angolo a favore del Sassuolo, Sampirisi atterra Matri.

Cordaz nega il rigore a Matri

E’ calcio di rigore. Cordaz però intuisce il tiro e nega il penality, respingendo la palla e tenendo la squadra ancora in gioco.Ma non bastano i quattro minuti di recupero concessi. Arriva il triplice fischio. Il Sassuolo porta a casa l’intera posta in palio, superando così in classifica proprio il Crotone. Non benissimo l’esordio di Zenga.