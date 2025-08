Dopo aver conquistato la salvezza al debutto, i rossoneri sono pronti a disputare la loro seconda stagione in A2 con la determinazione di mantenere la categoria. Il tecnico: «Girone più difficile, ma affrontabile. Affrontare la Roma? Un onore»

Il Città di Acri Calcio a 5 si prepara per la sua seconda stagione in Serie A2, dopo aver ottenuto la salvezza al debutto. Inseriti nel Girone D, i rossoneri di coach Basile si apprestano a sfidare squadre provenienti da Sicilia, Lazio e Campania, con l’obiettivo di confermare la permanenza nella categoria. Ieri sera, la squadra si è presentata ufficialmente alla città durante la festa dell’associazione Aspa, dando inizio alla preparazione per il nuovo campionato.

«Ci siamo presentati alla città e abbiamo illustrato il nostro progetto – ha commentato ai nostri microfono il tecnico dei rossoneri Alessandro Basile – . Siamo contenti di partecipare anche quest’anno al campionato di A2. Il girone presenta un livello più alto, con squadre del Lazio, della Campania e della Sicilia, il che rende le sfide più difficili, sia a livello tecnico che geografico. Affrontare squadre come l’A.S. Roma è un onore, ma il nostro obiettivo è fare bene e salvarci».

Sul ritorno di alcuni giocatori e le aspettative per il futuro, Basile ha aggiunto: «Abbiamo un gruppo giovane e con il ritorno di Keneth Rengifo, insieme ad altri giovani talenti del territorio, speriamo di ripetere quanto fatto l’anno scorso».

Infine, il tecnico ha sottolineato l'importanza del sostegno locale: «Mantenere la categoria in Serie A2 è una sfida, ma i risultati ottenuti ripagano gli sforzi. È fondamentale il supporto delle attività imprenditoriali e della comunità locale, che possono beneficiare della visibilità che il campionato offre».