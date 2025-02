Quattordicesima giornata positiva per le squadre calabresi di A2 che conquistano un tris di vittorie. I biancorossi ottengono i 3 punti in casa del Piazza Armerina e volano al comando insieme al Bitonto. Successi importanti anche per lametini e rossoneri

La 14ª giornata del campionato di Serie A2 si tinge di colori calabresi con tre vittorie che rilanciano le ambizioni delle (tre) squadre della regione. Tutte le formazioni calabresi impegnate nel turno di campionato hanno infatti conquistato successi fondamentali per i loro obiettivi.

Il Soverato Futsal torna dalla Sicilia con 3 punti preziosissimi per i piani alti della classifica. La squadra di coach Marullo ha espugnato il campo della GEAR Piazza Armerina per 5-2, dimostrando solidità e cinismo. Questo successo consente ai biancorossi di balzare nuovamente al primo posto della classifica del girone D con 32 punti, agganciando il Bitonto, che nel derby pugliese d’alta quota ha sconfitto per 3-1 il Monopoli, ex capolista.

Anche l'Ecosistem Lamezia Soccer festeggia un successo importante ma in chiave salvezza.Gli orange ritovano i 3 punti davanti al proprio pubblico. I lametini hanno superato il Sammichele con il punteggio di 6-4, in una gara intensa e combattuta fino all'ultimo istante. Per i padroni di casa a a segno Peralta (tripletta), Gagliardi e De Masi. Questo risultato permette al Lamezia di salire a 15 punti in classifica.

Vittoria preziosa anche per il Città di Acri, che tra le mura amiche ha regolato il Messina con un convincente 5-2. La squadra di coach Basile ha disputato una partita di grande qualità, trovando il vantaggio immediato con Arcidiacone e mettendo in cassaforte i tre punti grazie alle doppiette di Mario Pagliuso e Galindo. Un successo che consente ai rossoneri di salire a 14 punti, agganciando il Castellana e allontanandosi momentaneamente dalla zona calda della classifica.

Per quanto riguarda la corsa per non retrocedere, nella parte bassa l’Ecosistem si piazza all'ottavo posto con 15 punti e il Città di Acri segue con 14 punti, insieme al Castellana. A chiudere la graduatoria troviamo il Sammichele con 13 punti e il Messina con 10 punti.