Nella prima giornata del torneo nazionale, le pantere orange conquistano il derby vincendo in trasferta per 6-2. Debutto amaro invece per i rossoneri cosentini che perdono 4-1 con il Castellana C5

Ha preso il via ieri il campionato di Serie A2 di futsal. Tre le squadre calabresi ai nastri di partenza del girone D: Città di Acri, Ecosistem Lamezia e Soverato Futsal. Il primo turno del torneo nazionale ha già regalato il primo derby calabrese, quello tra Ecosistem e Soverato. Le Pantere Orange lametina si impongono con un netto 6-2 sul parquet dei soveratesi, conquistando così i primi tre punti della stagione con una prestazione brillante.

L'Ecosistem conquista il derby

Gli uomini di mister Andrea Lombardo sono scesi in campo con grande determinazione, riuscendo a imporre il loro ritmo sin dai primi minuti. A guidare l'assalto lametino sono stati De Masi e Mantuano, entrambi autori di una doppietta, mentre gli altri gol sono stati firmati da Peralta e dal capitano Caffarelli.

Il Soverato Futsal ha cercato di reagire, ma le due reti messe a segno non sono state sufficienti per arginare l’ondata Orange. Questa vittoria permette all’Ecosistem Lamezia Soccer di iniziare il campionato con il piede giusto, portando a casa una vittoria in trasferta che dà morale e fiducia per le prossime sfide. Mister Lombardo, al debutto sulla panchina lametina, non può che essere soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, che hanno saputo tradurre in campo il lavoro svolto in allenamento. «Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi - le parole del tecnico dell'Ecosistem -. Abbiamo affrontato la partita con grande determinazione, mantenendo alta la concentrazione. Sapevamo che non sarebbe stato facile esordire in trasferta, ma il gruppo ha risposto alla grande, mettendo in campo quello che avevamo preparato in settimana. Questa vittoria ci dà fiducia, ma è solo l'inizio. Dobbiamo continuare a lavorare sodo per migliorare e crescere partita dopo partita».

Esordio con sconfitta per l'Acri

Non inizia nel migliore dei modi la storica avventura del Città di Acri in Serie A2. La squadra guidata in panchina da coach Alessandro Basile perde infatti 4-1 in Puglia contro il Castellana C5. Al Pala Valle d'Itria, i pugliesi si portano in vantaggio al 9' con Benedetti. Il raddoppio del Castellana arriva, sempre nel primo tempo, con Stefano Achille. Lo stesso calcettista pugliese trova anche il tris a inizio secondo tempo. Il Città di Acri accorcia le distanze con Pagliuso, ma a 5' dal suono della sirena arriva il definitivo 4-1 di Chiantera. Nel prossimo turno i rossoneri ospiteranno al PalaSport di Acri i siciliani del Canicattì, una delle squadre favorite per i piani alti del girone D.