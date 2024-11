Il bilancio della quarta giornata di campionato, è tutto sommato positivo per le squadre calabresi inserite nel girone D. I catanzaresi vincono 4-3 in Sicilia e si portano a 7 punti in classifica

Si sono giocate oggi pomeriggio le partite valide per la quarta giornata del campionato di Serie A2 di Futsal. Bilancio tutto sommato positivo per le squadre calabresi inserite nel girone D: vince il Soverato Futsal, pareggiano Ecosistem Lamezia e Città di Acri.

Il Futsal Soverato vince in Sicilia

I soveratesi tornano con i 3 punti dalla Sicilia: gli uomini di coach Michele Marullo battono il Futsal Mazara per 4-3. Al Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo i padroni di casa si portano sul doppio vantaggio con Rivella e Victor, mentre nel finale di tempo il Soverato accorcia con Juninho. Nella ripresa uno-due micidiale dei biancorossi che prima pareggiano con Calabrese, poi mettono la freccia con Marco Scigliano. Le emozioni si susseguono e il Mazara agguanta il 3-3 con Rivella al 35'. Ma un minuto e trenta dal suono della sirena ecco il gol dei 3 punti messo a segno da Monterosso. Finisce con il successo del Soverato che si porta a quota 7 punti in classifica.

L'Ecosistem pareggia con il Canicattì

Al PalaSparti di Lamezia Terme, l'Ecosistem affronta i siciliani dell'Atletico Canicattì. Dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0 l'equilibrio si spezza a inizio ripresa con un'autorete ospite di Scervino che consente all'Ecosistem di portarsi in vantaggio. Il raddoppio lametino porta la firma di Mantuano a 4'11''. L'Atletico Canicattì riapre i giochi al 4'53'' con il bel gol messo a segno da Capuano. Lo stesso calcettista siciliano trova il definitivo 2-2 al quarto d'ora.

L'Acri trova il pari a 6 secondi dal termine

La quarta giornata ha regalato emozioni, soprattutto nei secondi finali della sfida tra Città di Acri e Audace Monopoli. Al Palasport di Acri i padroni di casa sono partiti forte, trovando il vantaggio dopo appena 4 minuti grazie a una conclusione di Galindo. La reazione dell’Audace Monopoli è stata immediata, con Ferri che ha ristabilito la parità al quinto minuto. Al risposo si va con le due formazioni sull’1-1.

Nel secondo tempo, la tensione è salita alle stelle, con occasioni da una parte e dall’altra e con i rossoneri che per gran parte della contesa hanno giocato con il peso del quinto fallo impresso sul tabellone. A 40 secondi dalla fine l’intervento falloso dei lupi costa alla squadra di coach Basile un tiro libero a sfavore. González non si lascia pregare e batte Lambrè portando in vantaggio l’Audace Monopoli. Sembrava fatta per gli ospiti, ma a soli 6 secondi dalla fine, Galindo ha trovato la zampata decisiva per il Città di Acri, fissando il risultato sul 2-2 e facendo esplodere di gioia i tifosi di casa. Con questo pareggio l’Acri si porta a quota 4 punti in classifica e nella prossima giornata affronterà il Canosa in trasferta.