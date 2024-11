Nel terzo turno del girone D, i cosentini vincono 4-2 in casa del Messina. I lametini escono sconfitti dalla trasferta in terra barese contro il Sammichele. Tre a tre dei catanzaresi contro Piazza Armerina

La terza giornata del campionato di Serie A2 di calcio a cinque, lascia in eredità alla Calabria una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Nel terzo turno del girone D, tra le calabresi fa festa solo il Città di Acri che conquista la sua prima storica vittoria nel terzo livello del futsal nazionale. I rossoneri di coach Alessandro Basile sbancano Messina, vincendo 4-2 contro i siciliani. I lupi cosentini brindano al primo successo in campionato con le reti di Giudice, Galindo, Pagliuso e un'autorete avversaria. Per il Messina a segno Sanz e Piccolo.

Trasferta pugliese sfortunata per l'Ecosistem Lamezia, che esce battuto dal campo del Sammichele per 5-4 in una sfida che ha visto le Pantere Orange lottare fino all'ultimo istante. Il match, equilibrato e ricco di colpi di scena è stato deciso solo a 30 secondi dal termine da un tiro libero trasformato da Juanillo, che ha sancito la vittoria per i pugliesi. Sin dai primi minuti, l’incontro ha evidenziato l’intensità della gara, con la squadra lametina più volte vicina alla rete e il portiere avversario protagonista di numerose parate decisive. Nonostante l’impegno e la qualità del gioco espresso dai lametini, sono state la sfortuna e la prestazione superlativa dell’estremo difensore avversario a frenare le ambizioni di vittoria dell’Ecosistem.

Nel secondo tempo, con grande determinazione, l'Ecosistem Lamezia è riuscito a recuperare lo svantaggio iniziale portandosi sul 4-4, grazie ai gol di Mantuano, Iaria e alla doppietta di Flores, mantenendo in tal modo viva la speranza di portare a casa almeno un punto. Tuttavia, la svolta finale è arrivata nei secondi conclusivi, quando il tiro libero di Juanillo ha siglato il definitivo 5-4 per il Sammichele, lasciando grande rammarico tra i giocatori Orange, consapevoli di aver disputato un’ottima gara.

Il Soverato Futsal pareggia per 3-3 tra le mura amiche del Palazzetto dello sport di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio. Per la squadra di coach Marullo a segno Monterosso, Marrazzo e Juninho. Di Vedoveli (doppietta) e Fabinho le reti avversarie.