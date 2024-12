Il punto conquistato in Puglia permette ai reggini di mantenere il quarto posto in classifica, in coabitazione con la Lazio a quota 17 punti, a sette lunghezze dalla vetta

Nell’undicesima giornata del campionato di Serie A2 Élite di calcio a 5, la Polisportiva Futura ottiene un punto importante in casa della New Taranto, terza forza del Girone B. Una gara combattuta e ricca di emozioni si è conclusa con un 2-2 che permette ai reggini di mantenere il quarto posto in classifica, in coabitazione con la Lazio a quota 17 punti, a sette lunghezze dalla capolista Bulldog Capurso (24).

La cronaca del match

La Futura si presenta in Puglia con alcune novità. Il tecnico recupera in extremis Paolo Scalavino e schiera Giovanni Pedotti, calcettista brasiliano di grande esperienza e qualità, al suo debutto stagionale con i gialloblù. Assenti per infortunio Cividini e Gabriele Squillaci.

Il quintetto iniziale dei reggini vede in campo Parisi tra i pali, con Honorio, Scopelliti, Minnella e Pizetta. Dall’altra parte, il Taranto risponde con Lupinella, Lopes, Quinto, Chimanguinho e Di Pietro.

La prima frazione è caratterizzata da un sostanziale equilibrio, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. La Futura si affida alle parate di Parisi e alle iniziative di Falcone, mentre il Taranto cerca di costruire senza però impensierire troppo la difesa calabrese. Si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con un cambio di ritmo da parte della Futura, che trova il vantaggio con una perla di Eriel Pizetta: un tiro potente e preciso che si insacca dopo aver colpito il palo.

Il Taranto reagisce subito, colpendo una traversa con Lopes, ma è la Futura a sfiorare il raddoppio: Falcone, servito magistralmente da Honorio, centra la traversa a portiere battuto.

Il pareggio arriva poco dopo grazie a un’azione personale di Lorenzo Giannace, che realizza un gran gol dalla sinistra. La Futura non si lascia intimidire e, appena 33 secondi dopo, è ancora Pizetta a firmare il 2-1 con una conclusione straordinaria dalla distanza.

Il match resta vivo fino alla fine. Al 14’, Giannace segna nuovamente per il Taranto, riportando la gara in parità. Gli ultimi minuti vedono un tentativo di sorpasso dei pugliesi, ma Parisi si supera neutralizzando un tiro libero di Giannace, salvando così il punto per i gialloblù.