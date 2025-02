La squadra reggina riesce a guadagnare un punto grazie alla rete di Pedotti che realizza a soli 20 secondi dal termine del match. I gialloblù raggiungono quota 30 punti in classifica, consolidando la terza posizione

Nella diciottesima giornata del campionato di Serie A2 Élite di calcio a 5, la Polisportiva Futura compie un'autentica impresa al Palapansini di Giovinazzo, pareggiando 3-3 in extremis contro i padroni di casa.

Il match si apre con un ritmo serrato, caratterizzato da una fase iniziale di studio che arriva da entrambe le squadre. A rompere l’equilibrio sono i padroni di casa del Giovinazzo al 5’ minuto con Divanei che insacca sotto l'incrocio dei pali.

Nonostante i tentativi della Futura di riorganizzarsi, il Giovinazzo continua a minacciarecon rapide azioni offensive, mettendo a dura prova la difesa ospite. Solo a metà primo tempo la Futura riesce a trovare la via del pari grazie al tap-in vincente di Honorio, che capitalizza così una delle occasioni pericolose create dalla formazione reggina.

La gioia per il pari, però, dura poco, poiché pochi secondi dopo il Giovinazzo ristabilisce il proprio vantaggio con Divanei, bravo a sfruttare una punizione battuta da Sosa. Il primo tempo si chiude dunque sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa.

Al rientro sul parquet, la Futura intensifica la pressione per recuperare lo svantaggio. Nonostante le occasioni create da Pizetta e altri giocatori chiave, la difesa del Giovinazzo e il portiere Di Capua riescono a respingere nel migliore dei modi l’assalto gialloblù. A meno di dieci minuti dal termine, il Giovinazzo riesce addirittura a trovare l’allungo con Di Fonzo, che porta il punteggio sul 3-1.

La Futura, però, non perde la determinazione. La squadra reggina opta per il power play, un rischio calcolato che porta i suoi frutti: prima con Scopelliti che accorcia le distanze a meno di un minuto dal termine, e poi con Pedotti che realizza il gol del pareggio a soli 20 secondi dal fischio finale. Con questo risultato, la Futura raggiunge quota 30 punti in classifica, consolidando la terza posizione dietro a Capurso (45) e Pescara (32).