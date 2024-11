Una vera impresa per la Polisportiva Futura, che nella quinta giornata del campionato di Serie A2 Elite di futsal si è imposta sui pugliesi del Giovinazzo con un convincente 6-3, nonostante l’assenza di quattro titolari fondamentali: capitan Cividini, Pizetta, Labate e Pannuti.

L’avvio del match non è dei migliori per la formazione reggina. Dopo soli cinque minuti, infatti, il Giovinazzo si era già portato sul 2-0 con le reti di Marolla e Bernardo Di Fonzo, uno shock iniziale che sembrava mettere fine alla gara ancora prima che iniziasse.

Ma la Futura ha dimostrato di essere un gruppo coeso e determinato. Dopo i primi dieci minuti, i reggini hanno accorciato le distanze con una bella azione orchestrata da Honorio, che ha servito un assist perfetto per Simone Minnella, permettendogli di segnare il gol dell'1-2. Pochi minuti dopo, un assist preciso di Peppe Scopelliti ha liberato Andrea Falcone per il gol del pari, riequilibrando così la partita e cambiando l'inerzia dell’incontro.

Da quel momento, la Futura ha preso in mano il controllo della gara. Sul finire del primo tempo, Paolo Scalavino ha completato un capolavoro con un gol su assist di Musumeci, mostrando tutta la classe del nuovo arrivo, che ha saputo mettere in difficoltà la difesa del Giovinazzo anche nella ripresa. Proprio da un altro assist di Musumeci, infatti, è nata l’azione per la seconda rete di Minnella, portando il punteggio sul 4-2.

A metà del secondo tempo, Honorio ha continuato a fornire assist di qualità, mentre Scopelliti e Torino si sono distinti per il grande lavoro difensivo, contenendo con abilità gli attacchi avversari. Il quinto gol è stato una prodezza di Scalavino, che ha segnato una spettacolare sforbiciata volante, entusiasmando il pubblico presente.

Nonostante un tentativo di rimonta del Giovinazzo, che ha trovato il terzo gol con Palumbo grazie al powerplay, la Futura ha sigillato la vittoria grazie alla tripletta di Minnella, che ha realizzato il 6-3 finale con un gol da campo a campo a pochi secondi dalla fine.