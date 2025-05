Impresa doveva essere e impresa è stata. La Polisportiva Futura espugna il campo dell’Itria con un pirotecnico 6-5 nella 25esima e penultima giornata del campionato di Serie A2 Élite di calcio a 5, rilanciando con forza le proprie ambizioni play off. Una vittoria pesantissima, che porta i reggini a quota 37 punti, a una sola lunghezza proprio dai pugliesi, ora tallonati a 40 minuti dal termine della regular season.

Una partita incredibile, vissuta su ritmi altissimi e ribaltamenti continui, dove i ragazzi del presidente Nino Mallamaci hanno confermato lo straordinario spirito collettivo che ha contraddistinto l’intera stagione. Pur orfani di Pedotti, i giallo-blu hanno trovato in Vitinho un protagonista totale, affiancato da uno strepitoso Humberto Honorio, autore di una tripletta.

Il primo tempo si chiude sul 3-1 per i gialloblù grazie alle reti di Honorio (due volte) e Pizetta, nonostante i tentativi dei padroni di casa di rimanere in scia con Araujo. Nella ripresa, l’Itria reagisce con carattere e riesce persino a portarsi sul 4-3, ma la Futura non molla: Pasquale Torino pareggia, poi Honorio completa il tris su perfetta azione in powerplay e, infine, Labate sigilla la vittoria con un gol da campo a campo. Inutile il 5-6 firmato da Punzi.

La parata decisiva di Parisi su Araujo nel finale e il salvataggio miracoloso di Pizetta suggellano una prestazione corale memorabile. Sabato prossimo, contro la Ternana, i reggini si giocano tutto. L’accesso ai play off per il sogno Serie A è lì, a portata di cuore.