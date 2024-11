Nella giornata conclusiva della regular season gli amaranto vengono sconfitti in casa dal Bernalda. Vince il Cataforio che affronterà la Siac Messina nel play out

La ventesima e ultima giornata della stagione che ha visto il trionfo del Napoli si chiude con l'ennesimo successo dei partenopei che battono 7 a 5 il Futsal Polistena. Per i partenopei è un en plein: 20 vittorie in altrettante partite giocate. Il Polistena chiude al secondo posto che gli vale il miglio posizionamento nella griglia play off. Alla post season anche Pirossigeno Cosenza, Regalbuto e Bernalda che conquista il pass battendo in trasferta il Bovalino. I reggini vengono sconfitti tra le mura amiche per 6-1 è dicono addio al sogno play off.

Dovrà disputare i play out invece il Cataforio: i reggini impegnanti sul campo dell’Orsa Viggiano vincono 7-4 e chiudono terzultimi a quota 17 punti in classifica. Il distacco della squadra allenata da Praticò sul penultimo posto occupato dal Messina non è abbastanza per evitare la roulette dei play out che decideranno la seconda retrocessione dopo il Taranto. Decisiva la vittoria casalinga dei siciliani che si aggiudicano 6-5 il derby contro il Melilli e mantengono a 7 punti il distacco dal Cataforio evitando quel -8 che avrebbe significato retrocessione diretta.

La classifica finale

Napoli 60 (promossa)

Polistena 42 (play off)

Cosenza 40 (play off)

Regalbuto 32 (play off)

Bernalda 27 (play off)

Piazza Armerina 26

Bovalino 24

Melilli 23

Orsa Viggiano 18

Cataforio 17 (play out)

Messina 10 (play oyt)

Taranto 0 (retrocessa)