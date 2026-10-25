I tirrenici espugnano Castellana e agganciano Ischia e Itria al comando del girone C. Nel girone D il Città di Acri cade contro la capolista Regalbuto, mentre Reggio Futsal conquista i primi tre punti stagionali. Sconfitta interna per la Blingink
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La quarta giornata del campionato di Serie A2 di futsal porta in dote alla calabria due vittorie e due sconfitte. Nel girone C sorride la Duelle Cetraro, che conquista una vittoria in trasferta e torna al comando della classifica. Nel girone D, invece, giornata amara per Città di Acri e Blingink Soverato, mentre il Reggio Futsal festeggia il primo successo della stagione.
Prestazione convincente per la Duelle Cetraro, che passa per 4-1 sul campo del Castellana e raggiunge quota nove punti in classifica. I tirrenici di Leo Tuoto agganciano così la Virtus Libera Isola d’Ischia e l’Itria Football Club, formando un terzetto al comando del girone. Il successo in terra pugliese assume ulteriore valore alla luce del pareggio per 1-1 tra Alta Futsal e Casertana Futsal Club, risultato che impedisce ai campani di restare agganciati alle prime posizioni. L’Isola d’Ischia supera 4-2 il Diaz, mentre l’Itria si impone con lo stesso punteggio sull’Ardea.
Nel raggruppamento D, niente da fare per il Città di Acri di coach Basile, sconfitto 3-0 in trasferta dalla Promostand Regalbuto. I siciliani confermano la propria solidità e conservano il primato a punteggio pieno, salendo a quota 12 dopo quattro giornate. Per gli acresi, fermi a sei punti, arriva invece una battuta d’arresto contro una delle squadre più in forma del campionato. La nota positiva per il futsal calabrese arriva dal Reggio Futsal, che supera 5-4 il Mascalucia e conquista la prima vittoria stagionale. Una gara ricca di gol, che permette alla formazione reggina di sbloccarsi e muovere finalmente la classifica, salendo a quota tre punti. Un successo importante per il morale e per il percorso della squadra della città dello Stretto, chiamata ora a dare continuità al risultato per risalire la graduatoria del girone D. Ancora una giornata negativa per la Blingink Soverato, che davanti al proprio pubblico cede 6-3 al Città di Melilli. La formazione siciliana riesce a imporsi in una sfida ricca di reti, lasciando i calabresi con un solo punto dopo le prime quattro giornate. La squadra catanzarese resta così nelle zone basse della classifica, con l’obiettivo di reagire già dal prossimo turno.