Al PalaCercola di Napoli, i padroni di casa battono 4-1 la Pirossigeno Città di Cosenza dopo un match ricco di emozioni e combattuto soprattutto nel primo tempo.

Il Napoli inizia subito bene e prova a mettere pressione ai lupi: la difesa del Cosenza è però attenta. Al 5’, però, la squadra di coach Leo Tuoto passa in svantaggio. Per i padroni di casa la rete che sblocca il match porta la firma di Nejc Hozjan. Il Napoli prova a chiudere i conti ma Del Ferraro non si lascia sorprendere. Il Cosenza non molla e ci crede e mette in difficoltà in più di un’occasione la squadra di coach Piero Basile. La prima frazione di gioco si chiude con i partenopei in vantaggio per 1-0

Nel secondo tempo il Napoli appare sin dalle prime battute più determinato: al 7’ arriva il raddoppio con Tiziano Chilelli. Il Cosenza accusa il colpo e gli azzurri allora ne approfittano: al 8’09’’ arriva il tris con Hozjan che sigla la sua personalissima doppietta. La rete del Cosenza arriva a 9’40’’ con Grandinetti che segna su calcio di rigore. Per Guido Grandinetti è la quattordicesima rete in stagione che gli vale il secondo posto nella classifica dei marcatori, dietro a Luis Turmena del Napoli a quota 15. Il Cosenza sfiora il gol a 5’ dal termine ma trova la miracolosa opposizione di Marcio Gagno. A pochi secondi dal termine arriva la quarta rete del Napoli con Atilio Arillo. Finisce qui: per i partenopei è l’undicesima vittoria in campionato. Domani si giocherà il resto della giornata nel girone D della serie A2