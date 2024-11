I rossoblù battono a domicilio 4-3 i baresi del Capurso: scatenato Grandinetti, autore di una tripletta. La formazione reggina pareggia invece 3-3 in casa del Città di Melilli e mette nel mirino la zona play off

Nel fine settimana appena trascorso si è giocata al 14esima giornata del campionato di Serie A2 di futsal. Per le formazioni calabresi il bottino di una vittoria e un pareggio, risultati conquistati rispettivamente da Cosenza e Futura. il Covid ha invece impedito a Bovalino e Catanzaro di disputare il derby.

Al Pala Livantino di Capurso, in casa dei pugliesi della Bulldog, la Pirossigeno Città di Cosenza conquista 3 punti importanti per le prime posizioni della classifica, battendo 4-3 i biancorossi. Match che nel primo tempo ha visto i rossoblù andare al risposo sul 3-1, grazie alla tripletta di uno scatenato Guido Grandinetti, di Simone Elia il gol dei padroni di casa. La squadra pugliese nella seconda frazione spaventa i lupi, portandosi sul 3-3 al 12'45'', ma a dare il successo alla formazione di coach Leo Tuoto ci pensa Alex Gonzales che al 12'14'' segna il gol vittoria.

Il Cosenza con il successo aggancia il Giovinazzo al secondo posto e rosicchia due punti alla capolista Città di Melilli, fermata in casa sul 3-3 dai reggini della Polisportiva Futura. Il match del "Pala Melilli" si apre con i gialloblù reggini subito sul doppio vantaggio con Zamboni (3') e Pedotti (6'33''). I padroni di casa accorciano le distanze al 19'30'' con Spampinato, lo stesso pareggia a 30 secondi dal suono della sirena. Nella seconda frazione i siciliani segnano subito con Rizzo, ma la Polisportiva Futura è in giornata di grazia, e Zamboni al 14'30'' mette il definitivo sigillo al tabellino del match segnando la sua personale doppietta. Finisce 3-3, la Futura tiene a distanza la zona play out e mette nei radar quella play off. Qui i risultati del 14esimo turno e la classifica aggiornata.