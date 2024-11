Il Bovalino batte 4-3 l'Atletico Cassano, mentre la Polisportiva Futura espugna Molfetta. Brutto Ko per i lupi rossoblù, sconfitti 4-0 in casa del Città di Melilli

Seconda uscita del 2022 per la Serie A2 di calcio a 5, sul parquet per disputare la 13esima giornata. Anche questo turno del secondo livello del futsal italiano è stato condizionato dal Covid, con 2 match rinviati. Tra le calabresi il virus ha impedito al Catanzaro di scendere in campo in casa dell'Arcobaleno Ispica.

Il big match della giornata numero 13 è stato sicuramente quello che ha visto la Pirossigeno Città di Cosenza affrontare la trasferta siciliana contro la capolista Città di Melilli. I rossoblù hanno sprecato la possibilità di scavalcare i neroverdi, anzi, travolti con un secco 4-0, si sono visti anche superare in graduatoria dal Giovinazzo, nel frattempo vittorioso in casa della Sicurlube Regalbuto.

Vittoria e 3 punti che avvicinano la zona play off per il Bovalino. I reggini battono 4-3 l'Atletico Cassano. Al Pala La Cava ospiti in vantaggio al 9'43'', ma gli amaranto pareggiano con Labate, prima di ritornare ancora sotto con la rete messa a segno da Perri (11'12''). Il nuovo pari reggino è firnato da Edson (12'23''), il 3-2 da Fortuna (17'22''). Nella seconda frazione arrivano altre due reti: 3-3 ospite firmato Da Silva (9'55'') e gol vittoria al 16'40'' di Labate.

Successo a suon di gol anche per la Polisportiva Futura che al PalaPoli di Molfetta batte 5-3 i locali biancorossi delle Aquile. A timbrare la vittoria che permette ai reggini di conquistare 3 punti importanti per la classifica sono le reti di Lucao (doppietta), Pedotti, Guarnieri, Durante. Qui i risultati e la classifica del torneo .