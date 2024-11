Il presidente delle pantere orange, Francesco Manfredi, alla vigilia del match contro i pugliesi: «sarà una partita importante, non solo per i tre punti, ma anche per dare continuità al lavoro svolto finora»

Dopo l'esordio vincente in trasferta contro il Soverato, l’Ecosistem Lamezia Soccer si prepara per il debutto casalingo, in programma domani, sabato 19 ottobre alle ore 16:30, presso il PalaSparti. L'avversario di turno sarà il Castellana C5, squadra pugliese che si presenterà a Lamezia Terme con il morale alto, forte della vittoria nella prima giornata contro il Città di Acri.

Per le Pantere Orange, la partita rappresenta un'importante occasione per dare continuità al brillante inizio di campionato, dove hanno dimostrato carattere e solidità battendo il Soverato Futsal con un netto 6-2.

Mister Andrea Lombardo e i suoi ragazzi puntano a confermare le buone sensazioni dell’esordio, consapevoli dell'importanza di partire forte anche tra le mura amiche. Il Castellana, però, non sarà un avversario semplice. La squadra pugliese arriverà al PalaSparti determinata a fare risultato, cercando di ripetere l'ottima prova offerta contro l’Acri. La sfida si preannuncia equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia per conquistare punti preziosi.

Ecco le dichiarazioni del presidente Francesco Manfredi alla vigilia del debutto casalingo dell’Ecosistem Lamezia Soccer contro il Castellana C5: «Siamo molto soddisfatti del buon esordio in trasferta contro il Soverato, ma ora è il momento di confermare la nostra crescita davanti al nostro pubblico. Sabato sarà una partita importante, non solo per i tre punti, ma anche per dare continuità al lavoro svolto finora. Il Castellana è una squadra ben organizzata, lo ha dimostrato con la vittoria alla prima giornata, quindi ci aspettiamo una sfida tosta e combattuta».

«Il nostro obiettivo è iniziare nel migliore dei modi anche in casa - continua Manfredi -, dando tutto in campo per regalare una gioia ai nostri tifosi, che sono sempre stati il nostro sesto uomo. La squadra è motivata e pronta e siamo fiduciosi di poter fare un'ottima prestazione. Voglio anche ringraziare tutti coloro che ci stanno sostenendo, dalla società allo staff tecnico, ai nostri sponsor, perché il loro contributo è fondamentale per continuare a crescere come club».