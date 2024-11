Trasferta da dimenticare per i reggini che incassano 6 gol nella città partenopea e restano ultimi in classifica

Troppa differenza tecnica tra i partenopei ed i reggini che subiscono un punteggio tennistico e restano ultimi in classifica, con 5 sconfitte su 5 partite giocate e, nonostante le 3 gare da recuperare per il team di Praticò la situazione appare già abbastanza complicata.

Il Napoli vince grazie ad una tripletta dello scatenato Attilio Arillo ed i gol di Fortino, Turmena e De Simone: un successo netto, che permette alla squadra allenata da Piero Basile di balzare momentaneamente al comando della classifica, a punteggio pieno dopo 5 partite giocate e con 3 gare da recuperare.

I partenopei scavalcano il Polistena e si confermano tra le squadre da battere in una stagione al momento condizionata dal covid con molte partite rinviate che dovranno recuperarsi anche con turni infrasettimanali. Per il Cataforio nel prossimo match appuntamento con il derby in casa contro il Bovalino.

Ecco il resto dell’ottava giornata in programma domani

Taranto – Città di Melilli

Bovalino – Orsa Viggiano

Cosenza – Bernalda (rinviata)

Messina – Piazza Armerina

Regalbuto – Polistena (rinviata)