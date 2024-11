Dopo lo stop forzato a causa di alcuni casi di positività al covid-19 registrati nel gruppo squadra, la Pirossigeno Città di Cosenza è tornata in campo, per affrontare in trasferta, i lucani dell’Orsa Viggiano, nel recupero della terza giornata del campionato di Serie A2 di Futsal. Un torneo che nel frattempo è giunto all’ottava giornata ma con molti recuperi ancora da disputare e dunque una classifica al momento non del tutto attendibile per quello che riguarda i valori delle società impegnate. Per i cosentini arriva la prima sconfitta dopo più di un anno: al Pala Vejanum di Viggiano i padroni di casa, infatti, vincono in rimonta per 6-3

La cronaca

I rossoblù iniziano il match nel migliore dei modi, ed al 13’ passano in vantaggio con Piromallo, lo stesso calcettista trova il raddoppio un minuto più tardi. La gara sembra dunque essere incanalata positivamente per i “lupi”:

Al 15’:04’’ l’Orsa Viggiano accorcia con De Fina e 3 minuti più tardi Antonucci trova il gol del pari. I rossoblù accusano il colpo ed i lucani provano a trovar il gol del sorpasso ma prima del temine della prima frazione di gioco la Pirossigeno si riporta in vantaggio con la tripletta di uno scatenato Piromallo.

Secondo tempo

Nella ripresa arriva il pari dei padroni di casa con la rete a 3’:38’’ di Silon (al debutto), si scatena poi Fernando Antenucci, che ribalta tutto con la sua quaterna. Finisce 6-3, un risultato che permette ai lucani di sorpassare proprio la Pirossigeno in classifica, allontanandosi dalla zona a rischio retrocessione.

Per i cosentini sono ancora 5 le gare da recuperare e domenica per la nona giornata faranno visita al Futsal Polistena in uno dei tanti derby calabresi del girone D. Nel frattempo i reggini del Polistena hanno annunciato nelle ultime ore l’acquisto del laterale/pivot, classe 2002, Francesco Attinà, proveniente dall’A.S.D. Catanzaro Futsal e tra le promesse del calcio a 5 calabrese.

La classifica dopo 8 giornate

Napoli 15 * * *

Polistena 13 * * *

Piazza Armerina 12 * *

Taranto 12*

Regalbuto 12 * * *

Città di Melilli 9 * * *

Orsa Viggiano 8*

Cosenza 6 * * * * *

Bernalda 6 * *

Bovalino 4 *

Cataforio 0 * * *

SIAC Messina 0 * * *



*numero di gare da recuperare