Nella 18esima giornata del campionato i rossoblù battono 2-1 i gialloblù reggini e restano a -1 in classifica dalla capolista Città di Melilli. I giallorossi vengono invece sconfitti in casa del Piazza Armerina

Si sono giocate oggi pomeriggio le gare velevoli per la 18esima giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5. Al "Pala Ferraro" di Cosenza si è giocato l'ennesimo derby calabrese stagionale, di fronte i rossoblù della Pirossigeno contro i reggini della Polisportiva Futura.

La partita ha visto i padroni di casa vincere per 2-1 al termine di una gare che si è giocata sul filo dell'equilibrio. Il vantaggio dei lupi al 3'36'' con Oscar Morgade, mentre il gol del pari della formazione giallobù porta la firma di Everton Guarnieri (15'05''). Le due squadre giocano bene, un bello spot per il movimento del calcio a 5 calabrese. A decidere la contesa la rete di Claudio Iozzino che all'11'30'' timbra il punto del definitivo 2-1. Con questo successo il Cosenza consolida il secondo posto in classifica con 36 punti ad una sola lunghezza dalla capoilista Città di Melilli.

Perde in Sicilia il Catanzaro Futsal, i giallorossi si fanno rimontare per due volte dai padroni di casa del Piazza Armerina. Il vantaggio delle aquile arriva dopo appena 1'58'' con Biko, il pari siciliano è invece firmato da Fabinho al 18'30''. Nella seconda frazione i padroni di casa segnano il gol del sorpasso con Gallinica, mentre il Catanzaro pareggia al 3'48'': ancora una volta Biko mette il suo nome nel tabellino dei marcatori. La sfida è piacevole e il Catanzaro sigla il tris al 7'32'' ma la formazione allenata da Praticò si fa raggiungere dopo 10 minuti. Salvatore Bruno segna il gol del 3-3. Ma il match ha ancora qualche emozione da regalare. I siciliani segnano ancora: al 19'40'' ci pensa Gallinica, mentre a 4 secondi dal fischio della sirena arriva il definitivo 5-3 di Luca Tammurella.

Tra le formazioni calabresi non è sceso in campo il Bovalino che ha osservato il turno di riposo. Gli amaranto, che hanno bisogno di punti salvezza, nella 19esima giornata ospiteranno i pugliesi di Molfetta. Qui i risultati finali e la classifica aggiornata.