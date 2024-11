In casa del Piazza Armerina i rossoblù vincono per 6-5. Pari per Polistena e Cataforio

Dopo la straordinaria vittoria nel recupero contro l’Orsa Viggiano, la Pirossigeno Città di Cosenza si ripete, ed è protagonista di una rimonta pazzesca in casa dei siciliani del Piazza Armerina. La squadra di Tuoto passa al 6’ con la rete di Pagliuso, la Siaz però cala il tris dall’8’ al 14’ e si porta sul 3-1. Il primo tempo è giocato a ritmi altissimi e si chiude con i padroni di casa in vantaggio per 5-3: con Fedele autore di una doppietta per i rossoblù. Nella ripresa, Grandinetti e Marchio regalano il pari ai Lupi ed a 2 minuti dal suono della sirena arriva la rete del definitivo 5-6 di Tusar. Vittoria importante in chiave play off che porta il Città di Cosenza in terza posizione a 29 punti.

Pari del Polistena

Termina 2-2 di match tra il Bernalda ed i reggini del Polistena. I bianconeri passano in vantaggi con Juninho al primo minuto ma i lucani trovano con Fusco la rete del pari. Sion riporta il Polistena avanti all 11’ ma al 18’22’’ la rete di Borges fissa il definitivo pareggio. Polistena che resta secondo in classifica a quota 26 punti dietro la capolista Napoli che vince 11 a 1 in casa dell'Orsa Viggiano

Vittoria netta del Bovalino

Importante vittoria in chiave salvezza per il Bovalino di mister Venanzi che si abbatte come un uragano sul fanalino di coda Messina: finisce 12-1.

Pari del Cataforio

Un Cataforio sfortunato non va oltre il pari (2-2) contro il Taranto. Al Polivalente di Lazzaro regna l’equilibrio, non basta il gol di Durante ripreso dal tiro libero di Bottiglione nel finale, con Modafferi che, poco dopo, fallisce da due passi l’occasione per il nuovo vantaggio locale.