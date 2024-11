Con i 3 punti aggiudicatisi stasera la squadra reggina ritrova la seconda posizione in classifica dietro al Napoli

È il Futsal Polistena ad aggiudicarsi il derby calabrese valevole come recupero della nona giornata del campionato di Serie A2 di Futsal (girone D) contro la Pirossigeno Città di Cosenza.

La partita

I reggini di coach Molluso, ritornano in campo dopo lo stop a causa di alcuni positivi al covid-19 e contro i cosentini iniziano male il match. La Pirossigeno, infatti, si porta in vantaggio al 2’:50’’ con la rete di Grandinetti, il raddoppio arriva circa 2’ più tardi con Poti, per il Polistena il gol che accorcia le distanze lo sigla Dentini all’11’.

Secondo tempo

Nella seconda frazione di gioco ci pensa Creaco (tripletta) a caricarsi la squadra sulle spalle, poi i gol di Dentini e Maluko a fissare il punteggio sul 6-3. Di Grandinetti la terza rete dei cosentini. Un risultato che permette al Polistena di ritrovare la seconda posizione dietro al Napoli.

Il tabellino

FUTSAL POLISTENA-CITTÀ DI COSENZA 6-3 (1-2 p.t.)

FUTSAL POLISTENA: Martino, Arcidiacone, Creaco, Fortuna, Juninho, Dentini, Attinà, Minnella, Maluko, Prestileo, Malara, Multari. All. Molluso

CITTÀ DI COSENZA: Del Ferraro, Poti, Grandinetti, Fedele, Alex, Costa, Pagliuso, Canonaco, Piromallo, Savuto, Gallo, Gambaro. All. Tuoto

MARCATORI: 2'50'' p.t. Grandinetti (C), 4'10'' Poti (C), 11' Dentini (P), 3'08'' s.t. Creaco (P), 6'27'' Creaco (P), 9'03'' Dentini (P), 9'40'' Maluko (P), 10'30'' Grandinetti (C), 19'32'' Creaco (P)

ARBITRI: Francesco Saverio Mancuso