Il Futsal Polistena vince il recupero della settima giornata del campionato di Serie A2 di Futsal e blinda la seconda posizione in classifica, con quattro punti di vantaggio sulla Sicurlube Regalbuto e cinque di meno rispetto alla capolista Napoli ma con una gara ancora da recuperare. I reggini, dunque, si candidano ad essere l’outsider numero uno dei partenopei.

La partita

Oggi pomeriggio, contro la New Taranto arriva un 6-2 convincente per la squadra di coach Molluso. I bianconeri non sbagliano un colpo e, trascinati dal dinamico duo Maluko-Arcidiacone mostrano i muscoli ai pugliesi che incappano in una giornata dove nervosa, il Taranto, infatti, incasserà ben tre espulsioni.

Poker già nel primo tempo

Il Polistena chiude il match già nel primo parziale, chiuso in vantaggio sul 4-0. Nella seconda frazione di gioco gli ospiti segnano il loro primo gol dopo 26 secondi ma poi vengono travolti, prima con il 5-1 segnato da Dentini poi con la sesta rete siglata a pochi secondi dal 17’ da Maluko. Serve solo alle statistiche il secondo gol del Taranto, firmato da Salvo al 19’.



Il tabellino



FUTSAL POLISTENA-TARANTO 6-2 (4-0 p.t.)



FUTSAL POLISTENA: Martino, Arcidiacone, Creaco, Fortuna, Juninho, Dentini, Attinà, Minnella, Maluko, Prestileo, Vinicius, Malara. All. Molluso

TARANTO: Bianco, Chirivì, Dao, Lacatena, Di Pietro, Loconte, Solidoro, Salvo, De Risi, Bottiglione, Pozzovivo, Ventimiglia. All. Bommino

MARCATORI: 0'10'' p.t. Arcidiacone (P), 3'39'' Maluko (P), 6' Minnella (P), 18'52'' Arcidiacone (P), 0'26'' s.t. Dao (T), 2'02'' Dentini (P), 16'50'' Maluko (P), 19'05'' t.l. Salvo (T)

AMMONITI: Bottiglione (T), Lacatena (T), Pozzovivo (T), Martino (P), Prestileo (P)

ESPULSI: al 12'45'' del s.t. Bottiglione (T) per somma di ammonizioni, al 16'05'' del s.t. Lacatena (T) per somma di ammonizioni, al 19'42'' del s.t. De Risi (T)

NOTE: al 18'30'' del s.t. De Risi (T) fallisce un tiro libero

ARBITRI: Marco Lupo (Palermo), Mario Certa (Marsala) CRONO: Fabrizio Schirripa (Reggio Calabria)