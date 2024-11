Nella quattordicesima giornata del campionato di A2 di Futsal, ancora una vittoria per il Futsal Polistena che fa suo il derby reggino contro il Cataforio.



La squadra di coach Molluso termina il match già nel primo tempo, chiuso sul 5-0. Ad aprire le marcature ci pensa Diogo, poi una doppietta a testa per Fortuna e Maluko. Nella seconda frazione di gioco il Cataforio accorcia le distanze al 6', prima del sesto gol del Polistena con Vinicius. Gli ospiti di coach Praticò segnano la loro seconda rete con Giriolo al 14'20''. Il Polistena resta al secondo posto in scia alla capolista Napoli. Il Cataforio, invece, occupa la posizione diametralmente opposta: penultimo posto davanti al Messina.

Negli altri match disputati oggi, Taranto batte 6-3 Piazza Armerina, pareggio per 2-2 tra Città di Melilli e Bernalda.

Non è sceso in campo la Pirossigeno Cosenza: il calcettista rossoblù Tusar è stato convocato in Nazionale, per i lupi quindi il rinvio al prossimo 9 febbraio. Anche la gara della capolista Napoli è stata rinviata: contro il Bovalino si giocherà il 10 febbraio.