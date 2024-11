La divisione nazionale calcio a 5, nella giornata di ieri ha definito la cancellazione della post season per quanto riguarda i play out nei campionati di A2 e serie B. Tale decisione porta dunque alla retrocessione nella categoria inferiore di tutte le formazioni all’ultimo posto al termine della regular season. Nel girone D del campionato di A2, non si disputerà dunque il derby tra Cataforio e Siac Messina: i reggini sono salvi mentre retrocede in B le formazione siciliana.

Tale decisione ha portato a reazioni contrastanti, con le formazioni retrocesse che hanno mostrato il loro disappunto mentre umore diametralmente opposto per quelle società che hanno conservato la categoria.

Soddisfazione in casa Cataforio. I reggini attraverso una nota hanno esternato la loro gioia: «Siamo salvi – si legge -. Ennesima scommessa vinta dal sodalizio di Reggio Calabria che si appresta, per il terzo anno di fila, a disputare la seconda categoria nazionale. Un plauso va a tutti i componenti dello staff tecnico e medico, a tutto il gruppo squadra, composto dai senatori e dagli under, impreziosito da Dudù ed Atkinson in corso d’opera, capitanato da Peppe Cilione». E per concludere: «Grazie ancora, a tutto il gruppo dirigenziale, logistico, insomma a tutti coloro i quali hanno portato il proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Per il futuro c’è tempo, oggi invece abbracciamoci tutti e festeggiamo perché, sì, il Cataforio è salvo!».