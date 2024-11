Continuano i recuperi delle partite rinviate, a causa del covid, nel girone D del campionato di A2 di Futsal. Cade al “Pala Ferraro” la Pirossigeno Città di Cosenza, che viene sconfitta per 7-4 dal Bernalda nel recupero dell’ottava giornata.

Al Pala Ferraro passa il Bernalda

I rossoblù dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti, hanno incassato altri tre gol ad inizio della ripresa dagli ospiti guidati dal cosentino Francesco Cipolla. A nulla è servita la tripletta di Giuseppe Piromallo e l’autogol di Timm (propiziato da Fedele), con il Bernalda ancora in gol per due volte ed il punteggio finale di 7-4 a favore degli ospiti. Per i rossoblù una giornata da dimenticare che ha visto anche le espulsioni dei due portieri Del Ferraro e Gallo: un grattacapo in più per coach Leo Tuoto in vista dell’impegno casalingo di sabato contro il Cataforio, che nel frattempo oggi pomeriggio recupererà contro la Siac Messina.

Vince ancora il Napoli

Nel girone D continua la marcia trionfale per il Napoli, alla quattordicesima vittoria stagionale contro il Regalbuto. Un successo sofferto per 2-1 contro i siciliani firmato da Fortino, autore di una doppietta. Con la sconfitta del Regalbuto arriva il matematico secondo posto nel girone d’andata per il Polistena, e dunque, l’accesso dei reggini alla Final Eigth di Coppa Italia.