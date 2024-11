La squadra di mister Praticò perde pesantemente in casa del Città di Melilli e resta in penultima posizione

Il campionato di Serie A2 ha ancora tante gare da recuperare: match rinviati nelle scorse settimane a causa dell’emergenza covid-19 che ha coinvolto e sta coinvolgendo alcune delle società partecipanti al torneo. Ultimi casi, in ordine cronologico, si sono registrati nello scorso fine settimana nel gruppo squadra del Polistena. Il roster reggino non è infatti sceso in campo contro la Pirossigeno Cosenza.

Pirossigeno 5 gare da recuperare

Proprio i rossoblù, che ieri hanno giocato e perso per 3-2 contro la capolista Napoli, sono quelli che hanno più gare da recuperare, ben 5, mentre sabato per la decima giornata la squadra di coach Leo Tuoto affronterà al “Pala Ferraro” la Sicurlube Regalbuto.

Nel recupero cade il Cataforio

In serata, invece, è andata in scena la partita valevole per il quarto turno del torneo tra i siciliano del Città di Melilli ed i reggini del Cataforio. Il match non ha avuto storia, ed ha visto il Città di Melilli vincere per 7-2, con le reti di Monaco (tripletta), Bocci (doppietta) e Rizzo (doppietta), per il Cataforio di coach Praticò una rete a tempo con Modafferi a segno nella prima frazione e Cilione nella seconda. In classifica i siciliani si portano a quota 12 punti con 7 gare giocate, mentre i calabresi restano al penultimo posto con 3 punti in 7 partite.

La classifica dopo nove giornate

Napoli 21 * *

Regalbuto 15 * * *

Polistena 13 * * * *

Piazza Armerina 12 * * *

Taranto 12 *

Città di Melilli 12 * *

Orsa Viggiano 8 * *

Città di Cosenza 6 * * * * *

Bernalda 6 * * *

Bovalino 4 *

Cataforio 3 * *

Messina 0 * * * *

* numero di partite da recuperare