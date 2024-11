I reggini con il successo in casa del Bernalda conquistano la salvezza. Per i lupi un successo che vale il terzo posto

Il recupero della diciannovesima giornata del campionato di A2 di Futsal per il Bovalino Calcio a 5 significa salvezza matematica: i reggini vincono in casa del Bernalda epossono dunque fare festa.

Il primo tempo gli uomini allenati da coach Giovanni Venanzi lo chiudono sul doppio vantaggio, con le reti di Caruso e Tchato, nella seconda frazione il tris porta la firma di Matheus. Per i padroni di casa inutile il gol di Schacker a due minuti dal termine del match.

Vola il Cosenza

Ancora una grande prova per la Pirossigeno Cosenza che conquista la sesta vittoria consecutiva e soprattutto ottiene la matematica certezza di disputate i play off da terza della classe. Il recupero in casa del Città di Melilli si gioca sul filo dell’equilibrio. I lupi iniziano bene la prima frazione e si portano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Grandinetti e Tusar. La reazione dei padroni di casa è veemente e dal 9’15’’ al 13’50’’ i siciliani mettono a segno tre reti, con Failla, Gianino e Bocci. Il pari rossoblù arriva a 3’55’’ della ripresa ma a fare esplodere la gioia ci pensa il solito Guido Leonardo Grandinetti che al 19’20’’ mette a segno la rete del definitivo 4 a 3 a favore dei suoi ma soprattutto regala la terza posizione in classifica alla Pirossigeno di coach Tuoto