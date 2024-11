I gialloblù reggini battono 7-4 l'Orsa Bernalda e consolidano il quarto posto. I giallorossi vincono 1-0 contro Capurso, mentre gli amaranto cadono in casa dell'Arcobaleno Ispica e restano in zona play out

La serie A2 del campionato di calcio a 5 ha visto disputarsi la 17esima giornata del torneo, con il Covid che ha costretto al rinvio del match Atletico Cassano-Piazza Armerina. Per la Calabria dall'ultimo turno sono arrivate due vittorie (Catanzaro e Futura) e una sconfitta (Bovalino), fermo invece il Cosenza che ha osservato la giornata di riposo.

Continua a suon di vittorie e gol la corsa alle prime posizioni della Polisportiva Futura. I reggini al "Polivalente" di Lazzaro hanno la meglio per 7-4 sui lucani dell'Orsa Bernalda e con i 3 punti conquistati consolidano la quarta posizione in classifica con 25 punti. Per i gialloblù nel tabellino a segno Cividini (tripletta), Guarnieri, Zamboni e Minnella, oltre all'autorete dell'ospite Steinwandter.

Vittoria importante - che tiene a distanza la zona play out - per il Catanzaro futsal, i giallorossi battono di misura i pugliesi del Bulldog Capurso. Il match del "PalaGallo" viene deciso dalla rete di Alberto Spagnolo al 19'07'' della prima frazione di gioco. Arriva invece una sconfitta per il Bovalino: gli amaranto perdono in trasferta contro l'Arcobaleno Ispica e restano in zona play out. Al "Pala Tricomi" di Rosolini il match termina sul 2-1 a favore dei padroni di casa. I siciliani passano in vantaggio al 4'10'' del secondo tempo con Di Benedetto, si vedono raggiungere sul pari dal Bovalino all'8'15'', grazie al gol di Labate, e segnano il definitivo 2-1 sempre con Di Benedetto al 10'20''. Clicca qui per tutti i risultati e la classifica.