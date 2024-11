I rossoblù restano al comando della classifica a punteggio pieno. Due pareggi in trasferta per giallorossi e amaranto. In A1 cade ancora il Polistena

Si sono giocate oggi pomeriggio le partite della sesta giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5. Turno tutto sommato positivo per le squadre calabresi: una vittoria, quella della Pirossigeno Città di Cosenza e due pareggi, in trasferta, per Catanzaro e Bovalinese.

I rossoblù di mister Leo Tuoto continuano il loro cammino al comando della classifica, contro l'Atletico Cassano arriva il quinto successo in 5 giornate disputate, con 25 reti fatte e 7 subite. Nel match giocato al PalaFerraro il Cosenza chiude i conti già nella prima frazione chiusa sul 5-1. Per i lupi a segno Grandinetti (doppietta), Poti, Morgarde e Pagliuso. Nella seconda frazione arriva altri quattro gol di marca rossoblù (Poti, Pagliuso, Morgade e Scigliano) mentre gli ospiti segnano la loro seconda marcatura nel finale di match. Finisce dunque 9-2. Il Cosenza vola.

In Basilicata il Catanzaro ha l'occasione di portare a casa i 3 punti ma alla fine deve accontentarsi del pareggio. I giallorossi aprono le marcature al 3'46'' con Monterosso e raddoppiano al 16'30'' con Spagnolo, prima del gol dell'Orsa Bernalda firmato da Gallitelli (19'46''). Nella seconda frazione i lucani trovano il pari all'11'26'' con Turek: è il gol che fissa il punteggio sul definitivo 2-2.

Pari e patta anche per Bovalino che in casa delle Aqulile Molfetta si porta in vantaggio con Scopelliti al 17'36'' del primo tempo. I pugliesi pareggiano nella ripresa con Dibenedetto, prima del nuovo vantaggio reggino firmato da Fortuna a un minuto dal termine. Ma i padroni di casa si salvano al 19'33'': è ancora Dibenedetto a mettere la palla in rete e a beffare il Bovalino. Qui risultati e classifica

Serie A1, cade il Polistena

Nella massima serie del calcio a 5 italiano arriva ancora una sconfitta per la Cormar Polistena (la quinta in stagione). Nella giornata numero 8 del torneo i bianconeri cadono in casa contro la capolista Syn-Bios Petrarca. Gli ospiti, all'ottavo successo in altrettante partite, al Polivalente di Lazzaro vincono 5-2.