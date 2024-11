Dopo l’anticipo di ieri, che ha visto la vittoria tennistica del Napoli sui reggini del Cataforio, oggi pomeriggio si sono giocate tre delle altre cinque gare in programma per l’ottava giornata del campionato di Serie A2 di Futsal. Il covid costringe al rinvio Pirossigeno Cosenza – Bernalda e Regalbuto Polistena.

Buon punto casalingo per Bovalino, che gioca bene contro l’Orsa Viggiano e sfiora anche la vittoria. Alla fine il roster di coach Venanzi fa 1-1 e si porta a 4 punti in classifica dopo 7 match giocati. Ad aprire le danze ci pensa per i reggini Benavoli, al primo gol in A2, per i lucani il pari arriva grazie ad una prodezza di Bavaresco.

Negli altri incontro Taranto si impone per 3-2 sul Città di Melilli, successo esterno per Piazza Armerina che batte 4-2 la SIAC Messina.

La classifica dopo 8 giornate

Napoli 15***

Polistena 13***

Piazza Armerina 12**

Taranto 12*

Regalbuto 12***

Città di Melilli 9***

Cosenza 6******

Bernalda 6**

Orsa Viggiano 5**

Bovalino 4*

Cataforio 0***

SIAC Messina 0***

*numero di gare da recuperare