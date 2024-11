Si sono concluse le gare del pomeriggio di Serie BKT. Un Santo Stefano di felicità per la Reggina, che vince ad Ascoli e aggancia il Frosinone in vetta alla classifica. Gli amaranto, secondi, dietro alla capolista Frosinone continuano a inseguire il sogno chiamato Serie A. Manca ancora tutto il girone di ritorno ma la squadra di Inzaghi chiude il 2022 positivamente e con il morale a mille. Disastro, invece, Cosenza: i lupi perdono a Cagliari e sprofondano all'ultimo posto della classifica, scavalcati dal Perugia vittorioso a Benevento.

Vola il Pisa

Successo anche per il Como, 2-0 sul Cittadella ora penultimo a +2 sulla formazione rossoblu. Stesso punteggio per il Modena a Bolzano in trasferta così come continua il filotto positivo il Pisa di D'Angelo: 0-1 al Mazza contro la Spal e quinto posto in solitaria. Rimonta spettacolare del Venezia: il Parma va avanti sul 2-0, poi Pohnjanpalo e Pierini riprendono gli emiliani.

Risultati

Brescia-Palermo 1-1 | Gavazzi, Segre

Ascoli-Reggina 0-1 | Rivas

Benevento-Perugia 0-2 | Lisi, Luperini

Cagliari-Cosenza 2-0 | Lapadula, Lella

Como-Cittadella 2-0 | Arrigoni, Mancuso

Spai-Pisa 0-1 | Sibilli

Südtirol-Modena 0-2 | Magnino, Armellino

Venezia-Parma 2-2 | Vazquez rig. Vazquez, Pohnjanpalo, Pierini

Frosinone-Ternana 3-0 | Mulattieri, Insigne, Garritano

Bari-Genoa 1-2 | Puscas, Cheddira, Gudmundsson

Classifica

Frosinone 39, Reggina 36, Genoa 33, Bari 30, Pisa 29, Parma 27, Ternana e Südtirol 26, Ascoli, Modena, Cagliari e Brescia 25, Palermo 24, Benevento e Como 22, Spal e Venezia 20, Perugia e Cittadella 19, Cosenza 17.