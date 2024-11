Pomeriggio con tanti gol ed emozioni nel campionato di Serie B. La Reggina e il Genoa vincono e avvicinano il Frosinone in classifica: ciociari in campo domani a Brescia. Gli amaranto piegano 2-1 la Ternana, stesso punteggio per i liguri: Puscas al 94esimo regala a Gilardino tre punti pesantissimi. Bari piegato dal Palermo nell'anticipo: ci crea una spaccatura fra le prime tre della classe, con 6 punti fra le seconde a i galletti quarti.

Cosenza ultimo

Sempre ultimo il Cosenza, sconfitto nel finale a Modena. Bene il Parma (2-0 al Perugia), fermato all'ultimo secondo il Pisa con il gol di Da Riva a Como.

Risultati

Palermo-Bari 1-0 | Marconi

Benevento-Genoa 1-2 | Coda, Tello, Puscas

Como-Pisa 2-2 | Cutrone, Tramoni, Masucci, Da Riva

Modena-Cosenza 2-0 | Gerli, Giovannini

Parma-Perugia 2-0 | Benedyczak, Vazquez

Reggina-Ternana 2-1 | Pettinari, Fabbian, Fabbian

Spai-Ascoli 1-1 | Dickmann, Adjapong

Venezia-Südtirol 0-1| Tait

Cittadella-Cagliari 0-0

Brescia-Frosinone domani

Classifica

Frosinone 42, Reggina e Genoa 39, Bari 33, Südtirol 32, Pisa e Parma 30, Ternana e Cagliari 29, Modena e Palermo 28, Ascoli 26, Brescia 25, Spal 24, Benevento, Cittadella e Como 23, Venezia e Perugia 20, Cosenza 18.