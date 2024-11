Sarà una partita con tanti ex quella in programma domani alle 15 allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Per la sesta giornata del campionato di serie B la Reggina incontra la Spal. Una gara tra due squadre ambiziose, che nelle prime cinque giornate hanno conquistato una sola vittoria ma hanno i mezzi per puntare ad un campionato di vertice.

Da una parte gli amaranto che hanno sognare i propri tifosi con un mercato dalle grandi firme, dall’altra un club determinato a tornare nella massima serie dopo un anno di purgatorio. La partita di Reggio Calabria però si intreccia con le storie personali tre giocatori: tra gli amaranto, i due grandi ex di turno sono Cionek e Gasparetto. Dall’altra c’è Simone Missiroli, detto “Missile” che dalle giovanili amaranto è arrivato fino alla serie A totalizzando ben 75 presenze.

Con 6 partite in 15 giorni Toscano dovrà fare i conti con gli infortunati. Rivas e Ménez si sono aggregati al resto della squadra, partecipando all'intera sessione. Riposo per Guarna. Cionek, dopo l’infortunio alla caviglia prima del derby, sta facendo rieducazione. A dirigere la gara Giovanni Ayroldi della sezione Aia di Molfetta.