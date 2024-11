Le strade del Cosenza e del suo nuovo allenatore Massimiliano Alvini, annunciato ieri sera dopo una trattativa lampo della società rossoblù, si sono incrociate per la prima volta nel campionato di Serie B stagione 2020/2021. Nelle due sfide di campionato vennero fuori una vittoria per la sua Reggiana per 0-1 al “San Vito Marulla”, grazie al gol dell’ex segnato da Varone; ed un pareggio per 1-1 al “Mapei Stadium” nel girone di ritorno fissato dalle reti di Gliozzi per il Cosenza ed ancora di Varone per la Regia ad un quarto d’ora dalla fine.

Alvini beffato a fine campionato

Cosenza e Reggiana lottarono quell’anno per la salvezza quasi fino all’ultima giornata. I granata retrocessero matematicamente il 7 maggio, dopo il ko interno per 2-1 contro la Spal. Il Cosenza quel giorno perdeva per 0-3 al “San Vito – Marulla” contro il Monza, ma teneva vive le chance di raggiungere i play-out visto che il calendario, nell’ultima giornata, prevedeva la sfida in casa del Pordenone. La classifica, prima dell’ultima giornata, dice infatti Pordenone 42, Cosenza 35, Reggiana 34. In caso di vittoria, i lupi avrebbero raggiunto quota 38, rimanendo a -4 dai neroverdi e potendosi giocare poi le chance di salvezza negli eventuali play-out. Continua a leggere su CosenzaChannel