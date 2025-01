La buona notizia per il Cosenza è che oggi contro il Cittadella, nel match valido per la 23esima giornata di Serie B, avrà a disposizione anche Riccardo Ciervo dopo i problemi avuti nelle ultime settimane. L’unico assente della troupe rossoblù sarà lo squalificato Ricciardi. Mentre torneranno sia Kouan che Kourfalidis dopo la squalifica.

La probabile formazione del Cosenza contro Cittadella

In porta come sempre Micai. In difesa probabile la conferma del trio formato da Sgarbi, Venturi e Dalle Mura, anche se Caporale spera di ritrovare una maglia. A centrocampo a desta c’è da capire se Ciervo giocherà dall’inizio o entrerà a gara in corsa. In caso della seconda opzione, una maglia la prenderebbe Cimino più di Martino. In mezzo al campo Charlys e Kouan, mentre a sinistra testa a testa tra D’Orazio e Ricci. Florenzi confermato sulla trequarti, mentre in prima linea con Artistico potrebbe ritrovare una maglia Mazzocchi.