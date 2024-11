L'Asp di Crotone, vista la particolare situazione epidemiologica e l'elevato numero di casi di positività riscontrati nel gruppo squadra del Crotone (ancora 15 positivi) sarebbe intervenuta nelle scorse ore esprimendo un parere negativo alla partecipazione della squadra ad eventi collettivi e dunque impedendo di fatto la trasferta in programma sabato in casa del Parma, in programma per sabato 15 gennaio alle ore 14.00.

Il match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie B potrebbe dunque nuovamente slittare, dopo che la stessa era programmata per lo scorso 26 dicembre e rinviata proprio a causa del numero elevato di casi di positività al Coronavirus. Nelle prossime ore si attende la comunicazione ufficiale della Lega Serie B che, che dopo aver preso atto della comunicazione emessa dall’Asp Crotone relativa ai casi di positività ancora presenti nel gruppo squadra, dovrebbe disporre il rinvio a data da destinarsi della gara.