Nella stagione calcistica di Serie B 2024-2025, c'è un importante cambiamento che riguarda gli orari delle partite pomeridiane. Dopo anni in cui il fischio d'inizio era fissato per le ore 14, a partire dalla quinta giornata di campionato le gare pomeridiane si disputeranno alle 15. Una decisione che segna in un certo senso un ritorno al passato e che potrebbe avere un impatto sulle squadre e i tifosi della serie cadetta.

Il cambiamento arriva dopo settimane di discussioni sui diritti televisivi, argomento che ha tenuto banco per buona parte dell'estate e di cui abbiamo già discusso ampiamente in precedenti articoli. Tuttavia, la scelta di spostare l'orario delle partite pomeridiane non è legata solo alla questione dei diritti TV, ma anche a un tentativo di migliorare l'esperienza sia dei tifosi che dei calciatori, soprattutto considerando le elevate temperature estive che spesso rendono difficili le condizioni di gioco nelle prime settimane di campionato.

La decisione di posticipare l'orario delle partite pomeridiane alle 15 potrebbe favorire una maggiore affluenza di pubblico negli stadi, garantendo anche un'esperienza più piacevole per gli spettatori. Già a partire da questo fine settimana, il nuovo orario entrerà in azione. Il Catanzaro scenderà infatti in campo sabato 14 settembre alle 15:00 al “Tombolato” per sfidare il Cittadella, mentre il Cosenza ospiterà la Sampdoria domenica 15 settembre alle 15:00 al “San Vito-Marulla”.