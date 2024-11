I rossoblù battono 3-0 l'Ascoli e vanno in testa, le aquile pareggiano 0-0 a Cremona. Solo otto le partite disputate: prima ci sarà la decisione del Consiglio di Stato sugli amaranto e sul Lecco

La 92^ edizione del campionato di Serie B è partita senza la Reggina. Gli amaranto sono ancora fermi ai box, sperando di poter rientrare nella cadetteria grazie al Consiglio di Stato. Nel frattempo, il torneo è partito venerdì, con l'anticipo senza gol fra Bari e Palermo. Al San Nicola due espulsi, un rigore sbagliato ma niente gol: finisce 0-0, con l'ex amaranto Ménez che si è infortunato nel finale a un ginocchio.

Cominciano con una vittoria e un pareggio le due calabresi. Nell'incredibile debutto al Marulla, il Cosenza batte 3-0 l'Ascoli dell'ex Viali, che rimane in 8 uomini per via di tre cartellini rossi nel primo tempo.

Il Catanzaro, rientrato in B dopo 19 anni di attesa, debutta pareggiando a Cremona: le aquile sfiorano il colpaccio con Iemmello, ma Sarr nega al capitano giallorosso il timbro vincente. Vince 3-0 anche il Venezia sul Como, sorridono anche Parma e Sampdoria contro Feralpisalò e Ternana. Gol e spettacolo a Bolzano fra Südtirol e Spezia: Bisoli e Alvini si dividono la posta in palio in un elettrico 3-3. Il Cittadella piega 1-0 la Reggiana, rinviata Pisa-Lecco.

Risultati

Bari - Palermo 0-0

Cosenza - Ascoli 3-0

Cremonese - Catanzaro 0-0

Ternana - Sampdoria 1-2

Sudtirol - Spezia 3-3

Cittadella - Reggiana 1-0

Parma - Feralpisalò 2-0

Venezia - Como 3-0

Pisa - Lecco (rinviata)

X-Modena (rinviata)

Classifica

Cosenza, Venezia, Parma, Cittadella 3, Sampdoria*, Spezia, Südtirol, Bari, Palermo, Cremonese, Catanzaro 1, Pisa**, Modena**, Lecco**, Ternana, Reggiana, Ascoli, Feralpisalò, Como 0.

*Sampdoria penalizzata di 2 punti

**una partita in meno