Dopo la pausa per le Nazionali il nuovo turno del torneo cadetto si aprirà venerdì con l’anticipo Spezia-Brescia. Impegni importanti (e decisivi) per le calabresi: giallorossi a Modena, rossoblù in casa contro il Pisa di Inzaghi

È iniziata ieri la settimana che vedrà la Serie B tornare in campo per la 31esima giornata di campionato, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Il primo match in programma nel torneo cadetto sarà l'anticipo di venerdì tra Spezia e Brescia.

Tra le squadre calabresi, il Catanzaro ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione presso il Centro Sportivo del Poligiovino, in vista della trasferta contro il Modena. Dopo il giorno di riposo concesso domenica da mister Caserta, i giallorossi sono ripartiti per concentrarsi su una sfida importante contro la squadra emiliana, in programma sabato alle ore 15 allo stadio Alberto Braglia. La partenza per l’Emilia avverrà venerdì pomeriggio, dopo la rifinitura del mattino. Sul fronte degli infortunati, Pontisso e D’Alessandro non saranno disponibili, mentre La Mantia verrà valutato nei prossimi giorni. Buone notizie invece per Pagano, di nuovo a disposizione, mentre Ilie si aggregherà al gruppo solo mercoledì, al rientro dagli impegni con la Nazionale rumena.

Settimana cruciale per il Cosenza, ultimo in classifica, atteso dal difficilissimo match al Marulla contro il Pisa, secondo in graduatoria. Anche i rossoblù hanno ripreso gli allenamenti dopo la sosta Nazionali e si preparano ad affrontare la sfida casalinga di sabato 29 marzo.

Tra le note di colore, curiosamente, dal ritorno in Serie B, il Cosenza ha sempre giocato in casa dopo la sosta per le Nazionali, con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nei cinque precedenti (escludendo il 2020, quando il campionato fu fermato per il Covid).