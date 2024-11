Il Cosenza potrebbe essere ripescato in Serie B. Indiscrezioni dell’ultima ora fanno infatti ben sperare la società guidata da Eugenio Guarascio. I lupi potrebbero partecipare al torneo cadetto al posto del Chievo Verona. Pare infatti che la Covisoc abbia bocciato la domanda di iscrizione della società veneta. Non si conoscono ancora le motivazioni ma i gialloblù al momento non risultano iscritti al campionato di Serie B. La società veneta avrà comunque tempo fino a martedì prossimo per regolarizzare la propria posizione.

Le società non ammesse

In totale sono sei le squadre alle quali non è stato permesso di iscriversi ai rispettivi campionati. Si tratta di Novara, Carpi, Casertana, Sambenedettese, Paganese e il già citato Chievo.