Il centrocampista riparte dalla B dopo l’ultima esperienza in Belgio al Cercle Brugge. Contratto fino a giugno

Da un rossoblù ad un altro: Stephane Omeonga raggiungerà la corte di Piero Braglia nelle prossime 48 ore per mettere la firma sul contratto che lo legherà al capoluogo bruzio almeno fino a giugno.



Il centrocampista, classe 1996, arrivato in Italia prelevato dall’Anderlecht nel 2016, ha collezionato circa 50 presenze in Italia con le casacche di Avellino e Genoa, senza tuttavia mai segnare un gol tra i professionisti.