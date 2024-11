Il Cosenza non sarà solo a Benevento. Sarà accompagnato da circa 700 tifosi che tiferanno come matti dallo spicchio a loro riservato. La prevendita sta facendo registrare numeri importanti, segno della grande fiducia che circonda il team di Zaffaroni. Il tecnico domani mattina terrà la sua conferenza di presentazione e farà il consueto punto sull’infermeria. La nota positiva è rappresentata da Millico che, già da inizio settimana, è tornato ad allenarsi insieme al resto della squadra.

I ballottaggi di formazione

Il trottolino scuola Torino ambisce ad una casacca e spinge per avere una nuova chance dal 1’ come ad Alessandria. Al Moccagatta, però, un guaio di natura muscolare gli impedì di esprimersi al meglio e fu costretto al cambio. Adesso si gioca una maglia da titolare insieme a Caso che contro il Frosinone ha fatto il bello e cattivo tempo. È merito suo se Gori si è presentato dagli undici metri per l’1-0, ma poi non ha brillato certo per altruismo. L’altro ballottaggio potrebbe generarsi sull’out mancino. Corsi non ha sfigurato da quinto di sinistra, ma non è il suo ruolo ed è una pedina adattata in una posizione di campo non naturale. Se Sy dovesse stare bene, probabile che Zaffaroni punti su di lui. Per il resto non sono annunciate sorprese al netto di novità dell’ultima ora.