Il Cosenza vince in trasferta per due a zero lo scontro diretto con la Cremonese. I rossoblù restano in dieci e il suo portiere Perina, che oggi è diventato di nuovo papà, para un rigore. A segno per il Cosenza Rivière su bellissimo assist di Prezioso e raddoppio di Jaime Baez.

Il Crotone non riesce a sbloccarsi e pareggia 0-0 a Perugia. I padroni di casa restano in dieci prima della mezz'ora ma i pitagorici non riescono ad approfittarne. Secondo pareggio di fila per gli squali e secondo posto che vale la promozione diretta in Serie A pericolosamente a rischio, con il Cittadella che si porta a meno uno in classifica.