Nella quinta giornata di ritorno, il Cosenza ospita la Cremonese. La squadra rossoblu scende in campo con il modulo 4-3-3 con: Perina; Corsi, Dermaku, Idda, Legittimo; Bruccini, Palmiero, Sciaudone; Embalo, Litteri, Baez, la Cremonese sempre con il 4-3-3, scende in campo con: Ravaglia; Caracciolo, Terranova, Renzetti; Mbaye, Castagnetti, Soddimo; Strefezza, Strizzolo, Piccolo.

Il primo tempo termina al 45'+2 con il risultato di 0-0- Tre i cambi al Marulla. Il Cosenza ha perso Corsi (dentro al 24' Bittante) e poi Embalo (dentro Garritano). La Cremonese ha invece cambiato Rondanini con Soddimo dopo l'espulsione di Terranova. Si torna in campo per il secondo tempo ed al 56' segna il Cosenza. Vantaggio di Sciaudone. Sulla punizione dal limite del lato corto dell'area di rigore di sinistra battuta forte e tesa da Baez, è proprio Sciaudone a deviare di testa per l'1-0. Al 77' dopo lo scontro con Terranova che aveva portato all'espulsione del centrale della Cremonese (e al giallo per lui), ecco la seconda ammonizione per il numero 32 del Cosenza. Scontro in area interpretato dall'arbitro Baroni come simulazione. Dieci contro dieci al Marulla col Cosenza avanti 1-0. All’87' Bruccini chiude la partita segnando il secondo rigore di giornata per il Cosenza. Ravaglia spiazzato e partita chiusa per 2 a 0.