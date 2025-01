I rossoblù di Alvini hanno calciato circa 300 volte verso la porta avversaria ma segnando soltanto in 18 occasioni nella prima metà del torneo cadetto

Duecentonovantasette volte. Tanti sono i tentativi del Cosenza Calcio verso le porte avversarie nel corso del girone d’andata. Non tutte le conclusioni hanno centrato lo specchio, molte di loro hanno colpito i legni, ma sono comunque la media di 15 tiri (e mezzo) a partita. È la filosofia di Massimiliano Alvini a permettere di ottenere questo risultato.

Il tecnico di Fucecchio chiede spesso alla propria squadra di attaccare alto e pressare la formazione avversaria, a prescindere dal prestigio e dal valore su carta della rosa altrui. Proprio questo porta spesso i Lupi a recuperare palla nella metà campo della squadra che fronteggiano e ad arrivare più facilmente alla conclusione.

Quasi trecento nel girone d’andata (più altre sei col Sassuolo, ndr), un numero che ha reso i rossoblù la squadra che ha calciato di più nella prima metà di campionato. L’altra faccia di questa medaglia, però, è meno confortante.

Se infatti l’aggressività del Cosenza Calcio porta Rizzo Pinna e soci a calciare spesso verso la porta avversaria, altrettanto positivi non si può essere per quanto riguarda la percentuale di realizzazione. Sui 297 tiri del girone d’andata, soltanto 18 sono stati trasformati in gol. Continua a leggere su Cosenza Channel.