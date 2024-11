E’ il giorno dei cadetti. E’ il giorno della Serie B. Riposa il Crotone. In campo regolarmente il Cosenza che al Marulla sfida lo Spezia di Okereke

Come arriva il Cosenza – Ancora fuori Maniero che rientrerà dalla squalifica contro il Benevento. Out anche Izco, alle prese con un problema muscolare. Difficile, quindi, che Piero Braglia possa applicare stravolgimenti rispetto all’ultimo undici schierato contro il Padova con Bittante e Legittimo ai lati del duo Capela-Dermaku. Palmiero in regia, rifornito da Bruccini e Sciaudone. I dubbi di Braglia si concentrano prevalentemente sull'attacco: sale la candidatura di Litteri, che potrebbe essere preferito a Baez nel tridente chiuso da Tutino ed Embalo.

Come arriva lo Spezia – Uomini contati per Pasquale Marino. Oltre a Bidaoui, Acampora, Erlic e Mastinu si ferma anche Crivello per un affaticamento muscolare. Terzi e Ligi si contendono una maglia al fianco di Capradossi, mentre Vignali e Augello sono in pole per presidiare le corsie laterali. Ricci vertice basso, Bartolomei e Mora saranno verosimilmente i due incursori. Davanti è rebus. Diverse le soluzioni al vaglio: prende quota l'ipotesi conferma in toto di Okereke, Galabinov e Da Cruz, anche se il tecnico dei liguri potrebbe dare spazio a Gyasi.

Le probabili formazioni

Cosenza (4-3-3): Perina; Bittante, Capela, Dermaku, Legittimo; Bruccini, Palmiero, Sciaudone; Tutino, Litteri, Embalo. A disposizione: Quintiero, Saracco, Idda, D'Orazio, Hristov, Mungo, Schetino, Trovato, Garritano, Baez. Allenatore: Piero Braglia.

Spezia (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Okereke, Galabinov, Da Cruz. A disposizione: Manfredini, Barone, Brero, Ligi, De Col, Crimi, De Francesco, Maggiore, Pierini, Gyasi. Allenatore: Pasquale Marino.