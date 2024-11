La diciassettesima giornata del campionato di serie B, la prima del 2021, vedrà le due calabresi impegnate contro avversarie che in classifica occupano una posizione diametralmente opposto. Il Cosenza ospiterà al “Marulla” la capolista Empoli, mentre per la Reggina trasferta in casa del fanalino di coda Ascoli.

Qui Cosenza

Ad aprire la giornata ci penserà il Cosenza, che cerca la prima vittoria stagionale in casa, dove finora ha totalizzato 5 pareggi e 3 sconfitte. I “lupi”, reduci dal pari esterno in casa del Pescara, ospitano un Empoli che in classifica è primo con 31 punti, insieme alla Salernitana e in trasferta hanno conquistato in questa stagione 15 punti (r vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta).

Per i lupi, dunque, un banco di prova importante. Nei precedenti della scorsa stagione, il Cosenza vinse sia all’andata (1-0 al Marulla) che al ritorno: ad Empoli, i rossoblù si imposero con un sonoro 5-1 alla penultima giornata di un torneo che culmino con la vittoria casalinga contro la Juve Stabia e l’incredibile salvezza.

Occhiuzzi, che siederà per la trentesima volta sulla panchina del Cosenza, dovrà fare i conti con le assenze. Out per squalifica Corsi e Bittante, mentre sono fermi in infermeria Baez e Schiavi.

Qui Reggina

Trasferta al “Del Duca” di Ascoli per la Reggina, reduce dal successo casalingo per 1-0 contro la Cremonese. La squadra dello Stretto, affronta un Ascoli che occupa l’ultima posizione, con 10 punti, ma che nell’ultimo turno ha portato a casa da Empoli un punto d’oro.

L’ultimo precedente tra le due compagini al “Del Duca” risale al campionato di Serie B 2012/13: la Reggina allenata da Pillon vinse per 3-0 grazie ad una tripletta di David Di Michele.

Primo turno del 2021 per la serie B. La capolista Salernitana attende il Pordenone. Lecce-Monza e Frosinone-Spal i due big match di questa diciassettesima giornata.

Ecco il programma completo:

Cosenza-Empoli (ore 15)

Venezia-Pisa (ore 15)

Lecce-Monza (ore 16)

Ascoli-Reggina (ore 17)

Cremonese-Chievo Verona (ore 18)

Frosinone-Spal (ore 18)

Reggiana-Pescara (ore 18)

Salernitana-Pordenone (ore 18)

Virtus Entella-Cittadella (ore 18)

Brescia-Vicenza (ore 21)

La classifica

Empoli, Salernitana 31; Monza 29; Cittadella** 27; Spal 26; Lecce, Frosinone* 25; Venezia 24; Chievo Verona**, Pordenone, Brescia 21; Pisa* 19; Reggina 17; Vicenza* 16; Cosenza, Cremonese, Reggiana* 15; Pescara 13; Virtus Entella 11; Ascoli 10.

*una partita in meno

**due partite in meno.